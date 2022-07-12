Сэм Тейлор-Джонсон снимет байопик об Эми Уайнхаус

Режиссер фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон снимет биографический проект о певице Эми Уайнхаус. Об этом сообщает People.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Байопик будет носить название «Back to Black» — название совпадает со вторым и последним студийным альбомом покойной исполнительницы.

«Это фильм мечты! Я готова, поехали», — написала Тейлор-Джонсон.

Как сообщается, семья Уайнхаус одобрила идею кинопроекта. Пока неизвестно, кто исполнит роль артистки.

Хотя точные детали сюжета еще не раскрыты, предполагается, что биографический фильм расскажет о жизни Уайнхаус, начиная с ее скромного старта в качестве местной джазовой певицы в Северном Лондоне и заканчивая получением нескольких премий «Грэмми» после создания треков, возглавляющих чарты.