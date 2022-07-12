"Серый человек" появится в кинопрокате всего на неделю

Новый фильм американских режиссеров Энтони и Джо Руссо "Серый человек" выйдет в пятницу на экраны по всему миру всего на одну неделю. 22 июня кинопрокат завершится, и блокбастер будет доступен в потоковом сервисе Netflix. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times в опубликованном интервью со знаменитыми братьями.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Кинематографисты отмечают, что решили придерживаться такой стратегии даже несмотря на восстановление кассовых сборов после спада во время пандемии.

"За нашу 25-летнюю карьеру мы работали со всеми. Netflix - это наименее навязчивая и наиболее благоприятная площадка из всех",

- отмечает Джо Руссо.

При этом режиссеры надеются, что в будущем Netflix будет показывать в широком прокате больше фильмов, созданных для стримингового сервиса. Как правило, кинопремьера проектов Netflix проходит в короткие сроки, по большей части для того, чтобы картины могли претендовать на награды. Но компания готова подстраиваться под меняющиеся тенденции рынка и уделять больше внимания выходу лент на большой экран.

Авторы ожидают, что зрителей заинтригует новый триллер. "Нам нравятся картины, при просмотре которых вы забываете есть попкорн, потому что не можете оторвать взгляд от экрана", - сказал Джо Руссо. В фильме будут подняты актуальные вопросы американской политики, в том числе появление в стране нескольких экстремистских группировок. Главные роли исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс, а также Ана де Армас, сыгравшая в недавнем фильме бондианы "Не время умирать", и Реге Пейдж, звезда сериала Netflix "Бриджертоны".