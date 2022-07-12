Российский фильм вошел в топ любимых у американцев

Кто бы мог подумать, что фильм Тимура Бекмамбетова вышедший в прокат аж в 2008 году, снова станет популярен. Экшн попал в топ-10 Netflix, чем немало удивил многих.

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Чем объяснить резкий рост популярности старого фильма Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» не знает никто.

Да, безусловно, актерский состав ленты с Анджелиной Джоли, Джеймсом Макэвоем и едва ли известным американской публике Константином Хабенским, — вызывает восторг. Но шестое место среди топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix в США на прошлой неделе — это все же неожиданно.

«Особо опасен» — голливудский дебют Бекмамбетова и фильм отвечал всем требованиям кассовых картин тех лет. Здесь и динамика сюжета, и тайное общество киллеров, и более тысячи сцен со спецэффектами. Но неожиданный скачок интереса к старому кино все же удивил не только киноманов, но и самого режиссера с коллегами.