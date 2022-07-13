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2 часа назад

Пользователи Сети обрушились с критикой на трейлер «Брата-3»

Слово и Дело

Интернет-пользователи раскритиковали трейлер фильма «Брат-3», который вышел в Сети пару дней назад. Хейтеры потребовали «убрать руки» от культовых картин Алексея Балабанова.

В Сети раскритиковали трейлер «Брата-3»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как только появились новости о затее снять продолжение «Брата», в Сети насторожились. Ведь третью часть «Брата» взялся снимать уже не Балабанов, а другой режиссер. Создатели новой истории сначала говорили, что третья часть будет своеобразным продолжением первой части, но потом изменили взгляды, заверив, что никаких переплетений с балабановской версией не будет.

На днях вышел трейлер «Брата-3», который пользователи Сети встретили холодно. В комментариях под видео появились сотни негативных сообщений.

«Руки прочь от "Брата"»;

«Балабанов бы вам такое не простил»;

«Что ж вы делаете, нелюди!»

— пишут пользователи.

«Брат» вышел на экраны в 1997 году и стал культовым фильмом. Главные роли в ленте исполнили Сергей Бодров и Виктор Сухоруков.

Фильмы,Брат,Сергей Бодров,Алексей Балабанов,Виктор Сухоруков,
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