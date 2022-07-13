В Сети раскритиковали трейлер «Брата-3»

Как только появились новости о затее снять продолжение «Брата», в Сети насторожились. Ведь третью часть «Брата» взялся снимать уже не Балабанов, а другой режиссер. Создатели новой истории сначала говорили, что третья часть будет своеобразным продолжением первой части, но потом изменили взгляды, заверив, что никаких переплетений с балабановской версией не будет.