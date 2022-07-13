В Сети раскритиковали трейлер «Брата-3»

Интернет-пользователи раскритиковали трейлер фильма «Брат-3», который вышел в Сети пару дней назад. Хейтеры потребовали «убрать руки» от культовых картин Алексея Балабанова.
Как только появились новости о затее снять продолжение «Брата», в Сети насторожились. Ведь третью часть «Брата» взялся снимать уже не Балабанов, а другой режиссер. Создатели новой истории сначала говорили, что третья часть будет своеобразным продолжением первой части, но потом изменили взгляды, заверив, что никаких переплетений с балабановской версией не будет.
На днях вышел трейлер «Брата-3», который пользователи Сети встретили холодно. В комментариях под видео появились сотни негативных сообщений.
«Руки прочь от "Брата"»;
«Балабанов бы вам такое не простил»;
«Что ж вы делаете, нелюди!»
— пишут пользователи.
«Брат» вышел на экраны в 1997 году и стал культовым фильмом. Главные роли в ленте исполнили Сергей Бодров и Виктор Сухоруков.