Советские мультфильмы, которые стоит показать детям

Среди советских мультфильмов, которые дети обязательно должны посмотреть, родители называют не только популярные тогда и сейчас «Ну, погоди!» и «Простоквашино», но и «Ёжик в тумане», «Тайна третьей планеты» и «Варежка». Это показал специальный опрос, проведенный телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция».

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Зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» составили рейтинг советских мультфильмов, которые обязательно нужно показать своим детям. Опрос проводился в социальных сетях телеканала в рамках проекта «Союзмультфильм. Золотая коллекция». Аудитории предлагалось назвать три мультфильма, которые, по их мнению, обязательно нужно показать детям. В результате было названо почти 150 анимационных картин.

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Топ-10 обязательных к просмотру советских мультфильмов по версии взрослых выглядит так:

На первом месте сериал «Ну, погоди!» — вечное противостояние между Волком и Зайцем. Этот мультфильм считают обязательным к просмотру респонденты всех возрастов. Мультфильм был создан художником Вячеславом Котёночкиным, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. Первоначально не предполагалось делать многосерийный мультфильм — «Ну, погоди!» был всего лишь эпизодом мультжурнала «Веселая карусель». Но писатель Александр Курляндский понял, что из этого сюжета можно создать полноценный мультсериал. Когда за работу взялся Котёночкин, появились уже известные всем персонажи. В образе Волка режиссер ориентировался на образы хулиганов советского времени, обязательным атрибутом которых была гитара, папироса и штаны клёш.

Чаще всего предпочтение мультфильму «Трое из Простоквашино» отдавали респонденты от 35 до 44 лет (44%). Мультфильм был создан по произведению Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Первая часть оказалось такой популярной, что режиссер Владимир Попов в итоге создал трилогию. Голоса персонажам дали такие знаменитые артисты, как Лев Дуров, Олег Табаков, Валентина Талызина. Песню в третьей части мультфильма, «Зима в Простоквашино», исполнила Валентина Толкунова.

Литературной основой для мультика про Винни-Пуха стала сказка Алана Милна. Образ медвежонка создал режиссер-аниматор Фёдор Хитрук. А озвучил сказочного любителя меда Евгений Леонов. Образ Винни-Пуха настолько полюбился детям и их родителям, что некоторым образом затмил киноработы актера. Зрители, не видевшие ни одного фильма или спектакля с Леоновым, все равно узнавали его как подарившего голос Винни-Пуху.

Персонажи Чебурашки и Крокодила Гены также были придуманы писателем Эдуардом Успенским. В 1969 году режиссер Роман Качанов поставил по книге писателя «Крокодил Гена и его друзья» первую серию мультфильма «Крокодил Гена», где впервые появились сегодня знакомые всем персонажи. Недавно компания «Централ Партнершип» представила трейлер семейного художественного фильма «Чебурашка», где плюшевый зверек будет нарисован с помощью 3D-технологий.

Персонажа мультфильма «Малыш и Карлсон» создавали по книгам Астрид Линдгрен. Но в отличие от своего литературного прообраза, советский Карлсон в озвучивании Василия Ливанова получился милым и добрым. Даже «домомучительница» Фрекен Бок за счет неповторимого обаяния голоса Фаины Раневской сразу полюбилась детям и взрослым.

Василий Ливанов также участвовал в создании мультфильма «Бременские музыканты» (шестое место топ-10), где выступил в качестве автора сценария. Несмотря на название, мультфильм мало похож на сказку Братьев Гримм, в которой нет ни Принцессы, ни Трубадура. Основой популярности картины стали песни, созданные композитором Геннадием Гладковым и поэтом Юрие Энтиным. Все персонажи первой части, кроме Принцессы, были озвучены Олегом Анофриевым. Сказка оказалась настолько популярной, что через два года создателей буквально заставили написать продолжение. Уже здесь главные партии исполнил Муслим Магомаев вместе с Эльмирой Жерздевой (Принцесса) и Геннадием Гладковым (Король).

«Ёжик в тумане», пожалуй, самая известная в мире работа советских аниматоров. Мультфильм создавали долго, не вписывались в бюджет и сроки, для создателей он стал своеобразным «художественным экспериментом». В результате анимационное произведение Юрия Норштейна получила множество международных наград на фестивалях в Тегеране, Хихоне, Чикаго, Мельбурне. А в 2003 году на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Японии по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен. Исследователи до сих пор изучают его, находя отсылки на произведения изобразительного искусства, культуру Восточной Азии и мировой кинематограф.

«Тайна третьей планеты» — единственный полнометражный мультфильм в топе. Он был создан Романом Качановым по мотивам повести Кира Булычева, знаменитого серией книг про Алису. Произведение рассказывает о путешествии Алисы, ее папы — профессора Селезнева и капитана корабля Зеленого на дальние планеты за редкими животными. Научная экспедиция оборачивается спасательной операцией. Мультфильм был переведен на несколько языков, а в 2005 году вышла компьютерная игра с одноименным названием.

«Жил-был пес», оказавшийся на 9 строчке топа, снят по мотивам украинской народной сказки «Серко» режиссером Эдуардом Назаровым. Изначально мультфильм должен был выйти под названием «Собачья жизнь», но руководство «Союзмультфильма» посчитало это отсылкой к советской жизни. По задумке волка должен был озвучивать Михаил Ульянов, но тот отказался. После того как на роль утвердили Армена Джигарханяна, образ волка полностью пришлось перерисовать, так как он не гармонировал с голосом актера.

Десятое место поделили сразу три мультфильма: «Летучий корабль», «Домовенок Кузя» и «Варежка». «Летучий корабль» был создан режиссером Гарри Бардиным по мотивам одноименной русской народной сказки.

В основу сценария для первой серии мультфильма, «Дом для Кузьки», легла повесть-сказка Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Поскольку автор книги была еще и художницей, ее первые рисунки к книге во многом определили образ персонажей на экране.

Варежка — цветной кукольный мультипликационный фильм режиссера Романа Качанова о матери, которая не понимает своей дочери, живя в собственном мире. Прообразом мамы девочки, которая мечтает о собаке, стала близкая знакомая художника-постановщика Леонида Шварцмана.