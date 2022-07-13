3 фильма с впечатляющими автомобильными погонями

Автомобиль и кинематограф появились практически одновременно — в самом конце XIX века. Возможно именно этим обусловлен тот факт, что производители кино с самых первых, тогда еще немых фильмов испытывают повышенный интерес к автомобильным погоням. Издание «Профиль» подготовило подборку из трех картин, авторам которых удалось передать подобные сцены лучше других.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Открывает подборку лауреат шести премий «Оскар» «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015 г.) Фактически вся кинолента — это одна сплошная погоня, для которой были специально спроектированы более сотни транспортных средств впечатляющего внешнего вида.

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Действие картины происходит в Австралии. В постапокалиптическом мире, кажется, нет ничего важнее воды и горючего, однако главная героиня по имени Фуриоса в исполнении Шарлиз Терон бежит от злодея Несмертного Джо (Хью Кияс-Берн), спасая то, что дороже даже патронов — шанс на будущее. В этом ей помогает главный герой ленты Макс, которого воплотил на экране Том Харди. Зрелищное кино изобилует компьютерной графикой, но многие трюки, на которые так богат фильм, исполнялись каскадерами.

Не менее зрелищной вышла автомобильная погоня в ленте, получившей сразу пять золотых статуэток Американской киноакадемии (а также три «Золотых глобуса»), под названием «Французский связной» (1971 г.).

Два детектива, занятых в отделе по борьбе с наркотиками, выходят на след банды, держащей в своих руках крупный канал поставок запрещенных веществ из Франции. По ходу действия один из друзей, Джимми Дойл в исполнении Джина Хэкмена вступает в погоню за наемным убийцей по забитым транспортом улицам Нью-Йорка. Зрелищные кадры снимались непосредственно в Золотом яблоке, и не все случившиеся при этом аварии были режиссерским замыслом.

Замыкает тройку музыкальная комедия «Братья Блюз» 1980 года выпуска. Перед братьями Джейком и Элвудом (Джон Белуши и Дэн Эйкройд) возникает непростая задача. Сиротскому приюту, в котором они провели детские годы, грозит закрытие. Необходимо срочно раздобыть крупную сумму, ради чего братья вновь собирают свою старую блюз-группу.