"Шербурские зонтики" снова в кино

Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 1964 года и пять номинаций на "Оскар".

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"Шербурские зонтики" — первый мюзикл в истории кинематографа, где нет ни одного разговорного диалога. В нашем материале рассказываем, как культовая мелодрама смогла стать главным мировым фильмом о любви, который стал так близок каждому зрителю.

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"Шербурские зонтики" – совместная работа режиссера французской новой волны Жака Деми и трехкратного обладателя премии "Оскар" – композитора Мишеля Леграна. Идея создать что-то вроде кинооперы пришла в голову режиссеру после того, как он посмотрел популярные в те годы американские телеоперы Джанкарло Линотти. В них звучал оперный вокал, а по формату они напоминали спектакли. Как и в традиционной опере, в фильм Деми ввел три акта: отъезд, разлука и возвращение, сделав "Шербурские зонтики" еще более похожими на спектакль. Деми совместно с Леграном создали "не американский мюзикл". "Новая волна французского кино" ниспровергла имеющуюся голливудскую "формулу успешного мюзикла", а точнее, продвинула ее на 10 шагов дальше. Фильм Деми действительно как будто восстает против идей и условностей классического голливудского кино. Американский мюзикл поднят на оперную высоту, а участие в нем пения не ограничивается моментами выражения эмоционального восторга, а, наоборот, наполняет собой каждую отдельную строку диалога. Это ясно видно с первых строк фильма, когда главный герой Ги, который работает автомехаником, поет о своем обычном деловом общении с клиентом и коллегами.

Действие фильма разворачивается на северо-западе Франции, в небольшом нормандском городке Шербур. Картина рассказывает историю любви двух молодых людей – Ги и Женевьевы, роли которых исполнили Нино Кастельнуово и Катрин Денёв. Девушка работает в семейном галантерейном магазинчике, который незамысловато назван "Шербурские зонтики". Ги — автомеханик. Он живет со своей тетей, которая его вырастила и, по сути, является единственным близким ему человеком. Ги и Женевьева безумно влюблены друг в друга, они настроены серьезно и даже размышляют о свадьбе. Однако вскоре волшебство рушится, и герои оказываются заложниками ситуации, когда Ги отправляется на службу в армию. Находясь вдалеке от любимой, молодой человек тешит себя надеждой на счастливое совместное будущее, а Женевьева вынуждена уступить матери, жаждущей выдать дочь за Ролана – состоятельного ювелира, который уже однажды спас семью от разорения.

Именно контраст заставляет фильм работать: он имеет все признаки мюзикла — хореографические композиции, наивная любовь между двумя молодыми людьми в исполнении столь же молодых кинозвезд, трогательная струнная музыка в эмоциональных кульминациях— но фокус фильма сделан именно на реалистичной истории. Меланхоличная реальность обычной жизни сочетается с насыщенной фантазией о том, как мы хотели бы, чтобы все могло быть. "Люди умирают от любви только в кино", - говорит мать Женевьевы, мадам Эмери (Энн Вернон), своей 17-летней дочери, когда Ги уходит в армию. Влюбленная Женевьева действительно не умирает, когда ее разлучают со своей первой любовью, мужчиной, за которого она поклялась выйти замуж и создать семью. И Ги не погибает на войне, как это могло бы произойти в более традиционном трагическом мюзикле. В их истории нет душещипательного воссоединения после долгих лет разлуки — мальчика, вернувшегося с войны, или осознания того, что ваша подростковая любовь, в конце концов, настоящая любовь, и ничто не может разлучить вас.

Жака Деми интересуют сложности реальной жизни, а не легкие выходы из мелодрамы. Герои продолжают жить своей жизнью, чтобы найти то, что, как они думали, они никогда больше не найдут, в объятиях кого-то другого. Даже при воссоединении шесть лет спустя нет никакого внутреннего смятения, только неуверенные приветствия, которые бесцеремонно заканчиваются, каждый возвращается к своей собственной жизни и в объятия своих возлюбленных.