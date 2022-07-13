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53 минуты назад

Звезда "Очень странных дел" Финн Вулфхард снимет хоррор-комедию

Газета.Ru

Актер Финн Вулфхард, сыгравший Майка в сериале "Очень странные дела", дебютирует с хоррор-комедией "Hell of a Summer" ("Летний ад") вместе с актером Билли Брайком. Об этом сообщает The Collider.

Звезда "Очень странных дел" снимет хоррор-комедию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сценарий к фильму напишут сами актеры. Главные роли в проекте также исполнят Вулфхард и Брайк. Помимо них, в каст войдет актер Фред Хехингер, известный по сериалам "Пэм и Томми" и "Белый лотос". Детали сюжета пока не сообщаются. Продюсировать ленту будут компании 30West ("Тоня против всех" Крэйга Гиллеспи и "Все деньги мира" Ридли Скотта) и Aggregate Films под руководством актера Джейсона Бейтмана. Съемки планируют начать в конце июля в Канаде.

"Летний ад" станет первой полнометражной работой звезды "Очень странных дел". До этого Вулфхард выступал со-режиссером и сценаристом в короткометражках "Spendtime Palace: Sonora", а также "Night Shifts". Актер Билли Брайк знаком с Вулфхардом по участию в нескольких проектах: "Охотники за привидениями: Наследники" и "Когда ты закончишь спасать мир".

Ранее сообщалось, что актер Алексей Панин представит первый режиссерский проект в Испании.

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