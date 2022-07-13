HBO экранизирует африканские комиксы о супергероях

Вы много знаете супергероев? Наверняка знакомы с легендами Marvel и DC, но что насчёт других народностей? Свои персонажи с суперспособностями есть не только в Америке, и везде они разные, уникальные и несущие отпечаток своей культуры.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Вот и сейчас у нас появится шанс узнать больше о чужих традициях и уникальных особенностях через призму супергероики.

О чём речь?

HBO Max и Cartoon Network запускают в работу адаптацию популярных африканских комиксов от Dark Horse Comics и YouNeek Studios «Iyanu: Child of Wonder» («Ияну: Дитя чуда»).

По сюжету, в волшебном королевстве Йорубаленд, в основе которого лежит нигерийская культура, музыка и мифология, живёт маленькая сирота Ияну. Она изучает историю и искусство своего народа и мечтает о нормальной жизни, но, как водится в таких случаях, ничего нормального не будет — в ней пробуждаются божественные силы. Теперь, заручившись поддержкой двух друзей, Ияну придётся отправиться в путешествие в поисках правды о зле, населяющем их родные земли.

Сериал в 2D-формате спродюсирует американская компания Lion Forge Animation Дэвида Стюарда II, которая стояла за оскароносным короткометражным фильмом «Любовь к волосам». Брэндон Истон станет сценаристом, а Рой Окупе выступает в качестве исполнительного продюсера, сценариста и режиссёра нескольких эпизодов.