Раскрыты подробности сюжета сиквела "Джокер"

В сиквеле "Джокер" главный герой в исполнении Хоакина Феникса сбежит из психиатрической тюремной лечебницы и встретит героиню Леди Гаги, рассказал основатель портала о кино World of Reel и кинокритик агрегатора рецензий Rotten Tomatoes Джордан Руми.

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"Их история – не простой роман. Это отношения Тома и Джерри. Если сценарий настоящий, то фильм будет в 50 раз более жестоким любого другого фильма по популярным комиксам",

– подчеркнул Руми.

Он добавил, что в картине запланировано много сцен с пытками и убийствами. Съемки второго фильма "Джокер" начнутся в 2023 году. Отмечалось, что Warner Bros. уже получила первый сценарий, согласно которому главную женскую роль сыграет Леди Гага.