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1 час назад

Раскрыты подробности сюжета сиквела "Джокера"

Москва24иещё 1

В сиквеле "Джокера" главный герой в исполнении Хоакина Феникса сбежит из психиатрической тюремной лечебницы и встретит героиню Леди Гаги, рассказал основатель портала о кино World of Reel и кинокритик агрегатора рецензий Rotten Tomatoes Джордан Руми. "Их история – не простой роман. Это отношения Тома и Джерри. Если сценарий настоящий, то фильм будет в 50 раз более жестоким любого другого фильма по популярным комиксам", – подчеркнул Руми. Он добавил, что в картине запланировано много сцен с пытками и убийствами. Съемки второго фильма "Джокер" начнутся в 2023 году. Отмечалось, что Warner Bros. уже получила первый сценарий, согласно которому главную женскую роль сыграет Леди Гага. Уточнялось, что за съемки в сиквеле и триквеле "Джокера" Феникс получит 50 миллионов долларов. Отмечалось, что актер снова хочет сыграть главного героя, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в 2021 году.

Раскрыты подробности сюжета сиквела "Джокера"
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru
Фильмы,Хоакин Феникс,Стефани Джерманотта,
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