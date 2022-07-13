Новых «Плохих парней» снимут даже после пощёчины Уилла Смита

Церемония вручения премии «Оскар-2022» запомнилась в том числе выходкой Уилла Смита . После неудачной шутки Криса Рока он вышел на сцену и дал тому сильную пощёчину. После этого СМИ сообщили об остановке производства фильма «Плохие парни 4» из-за скандала вокруг актёра.

Судя по всему, съёмки всё же решили продолжить. По крайней мере, об этом сообщает Мартин Лоуренс, который играет напарника Уилла Смита во всей франшизе. Он отметил, что они сыграют вместе не только в четвёртой части, но и в пятой. Его слова пока не подтвердили представители студии Columbia Pictures.