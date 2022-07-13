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3 часа назад

Новых «Плохих парней» снимут даже после пощёчины Уилла Смита

Чемпионат.com

Церемония вручения премии «Оскар-2022» запомнилась в том числе выходкой Уилла Смита. После неудачной шутки Криса Рока он вышел на сцену и дал тому сильную пощёчину. После этого СМИ сообщили об остановке производства фильма «Плохие парни 4» из-за скандала вокруг актёра.

Новых «Плохих парней» снимут даже после пощёчины Уилла Смита
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, съёмки всё же решили продолжить. По крайней мере, об этом сообщает Мартин Лоуренс, который играет напарника Уилла Смита во всей франшизе. Он отметил, что они сыграют вместе не только в четвёртой части, но и в пятой. Его слова пока не подтвердили представители студии Columbia Pictures.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух чёрных детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали классикой современных полицейских боевиков.

Фильмы,Плохие парни,Мартин Лоуренс,Уилл Смит,
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