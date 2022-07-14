Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
2 часа назад

Дизайнер фильма "Доктора Стрэнджа 2" раскрыл, как коронавирус сказался на Иллюминатах

Inc-News

Так, в одном из последних интервью одному известному порталу, художник по костюмам Грэхэм Черчард рассказал, что на фоне коронавирусных ограничений сцены с Иллюминатами менялись в самый последний момент. Мультивселенная безумия полна загадок и интересных фактов, о которых становится известно далеко после премьеры фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Дизайнер фильма "Доктора Стрэнджа 2" раскрыл, как коронавирус сказался на Иллюминатах
Фото: Inc-NewsInc-News

Так в одном из последних интервью одному известному порталу, художник по костюмам Грэхэм Черчард расказал, что на фоне коронавирусных ограничений сцены с Иллюминатами менялись в самый последний момент. Причем это коснулось практически полностью отсутствующего кастинга актеров на эти роли, количества задействованных артистов, также свою лепту внесло и время приближающейся премьеры, когда все рисковали не успеть закончить съемки к началу проката.

Все это в конечном итоге отразилось в том, что всего в составе Иллюминатов с Земли-838 было два представителя, кадры которых монтировались в фильм в самый последний момент.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители