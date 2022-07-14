Дизайнер фильма "Доктора Стрэнджа 2" раскрыл, как коронавирус сказался на Иллюминатах

Так, в одном из последних интервью одному известному порталу, художник по костюмам Грэхэм Черчард рассказал, что на фоне коронавирусных ограничений сцены с Иллюминатами менялись в самый последний момент. Мультивселенная безумия полна загадок и интересных фактов, о которых становится известно далеко после премьеры фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
Так в одном из последних интервью одному известному порталу, художник по костюмам Грэхэм Черчард расказал, что на фоне коронавирусных ограничений сцены с Иллюминатами менялись в самый последний момент. Причем это коснулось практически полностью отсутствующего кастинга актеров на эти роли, количества задействованных артистов, также свою лепту внесло и время приближающейся премьеры, когда все рисковали не успеть закончить съемки к началу проката.
Все это в конечном итоге отразилось в том, что всего в составе Иллюминатов с Земли-838 было два представителя, кадры которых монтировались в фильм в самый последний момент.