Подборка российских комедийных сериалов про женщин в главной роли

Иногда не хочется грузить себя тяжелыми размышлениями, а хочется просто спокойно отдохнуть от всей рутины. А что может помочь вам отдохнуть, расслабиться и скрасить время лучше, чем комедийные сериалы? Предлагаем ознакомиться с подборкой российских комедийных сериалов с женщинами в главной роли. Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

Сериал Ольга https://www.ivi.ru/tvshows/olga рассказывает о жизнерадостной женщине, которая в одиночку воспитывает двоих детей и помогает пожилому отцу, страдающему от алкоголизма. Главная героиня старается обустроить свою личную жизнь, однако на пути сталкивается с множеством неожиданных ситуаций. Решение этих проблем обычно очень неожиданное и крайне нестандартное. Сериал притягивает своей прямотой и обилием жизненных моментов, а также юмором.

Училки в законе

Повествование в сериале https://www.ivi.ru/tvshows/uchilki-v-zakone ведется из Благовещенска, в котором царят беспредел и коррупция. У верхушки стоит мафия, которая заправляет всеми возможными делами в городе, а таможня и полиция не оказывают никакого противодействия. Однако главная героиня – учительница английского языка старается противодействовать бандитской группировке.

Чики

Действия разворачиваются на юге страны. Прекрасные бескрайние поля, шашлыки, фрукты, мужчины нерусской национальности. Жизнь четырех девушек сложилась не лучшим образом и зарабатывать на жизнь приходится в притоне у трассы. Одна из них самая амбициозная и предприимчивая уехала на заработки в Москву, а вернулась с хорошей машиной и идеей для бизнеса.

Челночницы