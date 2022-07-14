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16 часов назад

Подборка российских комедийных сериалов про женщин в главной роли

НДН.Инфо

Иногда не хочется грузить себя тяжелыми размышлениями, а хочется просто спокойно отдохнуть от всей рутины. А что может помочь вам отдохнуть, расслабиться и скрасить время лучше, чем комедийные сериалы? Предлагаем ознакомиться с подборкой российских комедийных сериалов с женщинами в главной роли. Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

Подборка российских комедийных сериалов про женщин в главной роли
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Сериал Ольга https://www.ivi.ru/tvshows/olga рассказывает о жизнерадостной женщине, которая в одиночку воспитывает двоих детей и помогает пожилому отцу, страдающему от алкоголизма. Главная героиня старается обустроить свою личную жизнь, однако на пути сталкивается с множеством неожиданных ситуаций. Решение этих проблем обычно очень неожиданное и крайне нестандартное. Сериал притягивает своей прямотой и обилием жизненных моментов, а также юмором.

Училки в законе

Повествование в сериале https://www.ivi.ru/tvshows/uchilki-v-zakone ведется из Благовещенска, в котором царят беспредел и коррупция. У верхушки стоит мафия, которая заправляет всеми возможными делами в городе, а таможня и полиция не оказывают никакого противодействия. Однако главная героиня – учительница английского языка старается противодействовать бандитской группировке.

Чики

Действия разворачиваются на юге страны. Прекрасные бескрайние поля, шашлыки, фрукты, мужчины нерусской национальности. Жизнь четырех девушек сложилась не лучшим образом и зарабатывать на жизнь приходится в притоне у трассы. Одна из них самая амбициозная и предприимчивая уехала на заработки в Москву, а вернулась с хорошей машиной и идеей для бизнеса.

Челночницы

Небольшой военный городок, две подруги – жены офицеров живут счастливо и в достатке. Однако пришли 90-е и не оставили шанса никому. Цены взлетели выше облаков, зарплату задерживают или не платят вовсе, да и на работах всех сокращают. В попытках найти хоть какой-нибудь заработок девушки устраиваются торговать на рынок. Но, не зная, ни порядков, ни людей «сверху» они нажили еще больше проблем и врагов.

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