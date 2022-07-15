Герою России Дамиру Юсупову посвятят фильм

Эта история потрясла весь мир: помните, как в августе 2019 года летчик посадил самолет в поле, чем спас всех пассажиров? Об этом и снимут фильм.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Три года назад имя Дамира Юсупова не сходило с уст сотен тысяч человек, а то и миллионов. После отказа двух двигателей самолета, столкнувшегося со стаей чаек, летчик принял более чем рискованное решение, но благополучно посадил самолет в поле кукурузы. Он спас жизни 233 пассажирам!

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Вообще, это не столь частый для нас случай, чтобы кино о неком реальном событии снималось практически по его следам. Обычно от самого эпизода до его воплощения на экране проходят годы. Тут все оказалось иначе, что радует. Речь в картине (она называется, по крайней мере пока, «На солнце вдоль рядов кукурузы») не будет ограничена только лишь событиями во время взлета и посадки памятного рейса «Уральских авиалиний». Акцент сделан на судьбе Дамира. Впервые он увидел летное поле вместе с отцом-летчиком. Так родилась его мечта, у которой был великий шанс не сбыться: приемная комиссия отказала Юсупову по медицинским показаниям. Но он добился своего. Как — расскажет фильм.

Особая линия сюжета — пассажиры рейса. Что такое — пережить аварийную посадку, остаться в живых? Ведь все понимают, что шансы на такое везение минимальны. Осознав, что могло произойти, они все переосмыслят свои жизни, а может быть, и ценности, и после случившегося будут совершенно иначе смотреть и на мир, и на отношения с близкими, научившись ценить то, на что прежде не обращали внимания. А еще все поймут, что чудеса случаются.

Дамир Юсупов — человек скромный. Он и после аварийной посадки говорил, что не ощущал себя героем, а был просто счастлив от того, что его решение оказалось верным. Создатели картины активно прибегали к консультациям Дамира, а он сам говорит, что участвует в его создании с удовольствием:

— Мне хотелось, чтобы зритель лучше прочувствовал нюансы летной профессии и глубже ими проникся.

Роль Юсупова досталась Егору Бероеву, кандидатуру которого одобрил сам летчик. Режиссером картины стал Сарик Андреасян, он же вместе с Гевондом Андреасяном продюсирует ленту. По словам создателей картины, это в первую очередь история о том, что надо стремиться к своей мечте, несмотря на любые преграды, и о том, что такая мечта обязательно приводит человека к его миссии.

— В нашем случае это спасение сотен человеческих жизней, что стало возможным благодаря профессиональным и человеческим качествам нашего героя. Кино должно быть не только о героях прошлого, но и о героях, которые есть среди нас сегодня. Мы сделаем все, чтобы наше кино вдохновляло миллионы людей на повседневные подвиги по отношению друг к другу, — говорит Сарик.

Сценарий картины создал Алексей Гравицкий, сопродюсер фильма — Екатерина Муратова.