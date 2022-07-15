Создателей Малыша Йоды обвинили в «бессовестной краже»

Американский режиссер Джо Данте заявил, что персонажа из его фильма «Гремлины» «бессовестно украли». Его слова передает The Hollywood Reporter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Данте обвинил в плагиате создателей сериала «Мандалорец». Он утверждает, что Малыша Йоду полностью скопировали с могвая Гизмо из его фильма. «Я думаю, что долговечность фильмов объясняется наличием в нем одного персонажа (Гизмо — прим. «Ленты»), который выглядит совсем как ребенок. И тут я не могу не сказать о Малыше Йоде, которого просто украли, скопировали от и до. Бессовестно, хочу заметить», — рассказал Данте.

Фантастический комедийный фильм ужасов «Гремлины» вышел в 1984 году и получил положительные отзывы от критиков. Картина рассказывает о пушистом существе под названием могвай, которого подарили главному герою на Рождество. Зверьку дали кличку Гизмо. При уходе за необычным питомцем нужно соблюсти три условия: не включать яркий свет, не мочить его водой и ни в коем случае не кормить после полуночи. Однако правила нарушаются, и могваи, увеличившиеся в числе, превращаются в злобных гремлинов. Продюсером выступил Стивен Спилберг.