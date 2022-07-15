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3 часа назад

Альтернатива Marvel и DC: комиксы в России, которые стоит почитать

runews24.ru

Альтернатива Marvel и DC: комиксы в России, которые стоит почитать
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Майор Гром»

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Начнём, разумеется, с самого нашумевшего российского комикса, экранизация которого нашла своих поклонников не только в России, но и в целом ряде других стран. «Чумной доктор» — далеко не единственное произведение серии. Выпускает «Майора Грома» российское издательство Bubble, у которого есть масса других героев и комиксов. Любопытно, что изначально майор МВД был калькой с героев Marvel, однако достаточно быстро пошёл по собственному пути, что обеспечило герою народность и массовую любовь.

 

«ШУВ»

 

Один из самых необычных экземпляров. «ШУВ» — отечественный готический детектив с мощнейшим налётом духа 90-х. Чёрно-белый серьёзный роман с крепким, продуманным сюжетом и выпуклыми героями. Необычный рисунок очень хорошо сочетается с повествованием.

 

«Детектив Мопс»

 

Продолжение детективной темы: это произведение — отличный отечественный аналог «Города грехов», но в стилистике «Зверополиса». Детектив Мопс — нуарный сыщик, единственный персонаж, сохранивший лицо в грязном, насквозь прогнившем в преступности и беззаконии городе. В меру забавный и достаточно глубокий комикс с ароматом мрачного криминала и массой любовно расставленных нуарных штампов.

 

«Доктор Люцид»

 

Конечно, без оглядки на западный опыт обойтись не могло, но «Доктор Люцид» — отличный пример качественной интерпретации. Главный герой списан с персонажа серии комиксов «Тень», по которому в 1994 году сняли художественный фильм с Алеком Болдуином в главной роли. По сути, Люцид во многом повторяет прообраз, но при этом обладает индивидуальностью. И хотя это слабо нивелирует очевидное заимствование сюжетных ходов и даже персонажей, незнакомому с оригиналом читателю произведение придётся по вкусу.

 

«Красный Конь»

 

Очень редкий комикс, который сейчас практически невозможно достать. Однако если повезёт с перекупами или закрытыми аукционами, можно обзавестись парой выпусков криминально-мистической истории о цыганах. Гадания, загадки, переселение душ и меткий юмор, под которыми кроется достаточно глубокая мысль о личном месте в огромной жизни. Если живёте в Ростове-на-Дону — вам сказочно повезло: в городской Публичной библиотеке есть целая секция с полным собранием этого комикса.

 

«Сурвило»

 

Вариант для тех, кто уверен, что комиксы — низкий жанр про обтянутых нелепым трико супергероев. «Сурвило» — невероятно сложный, глубокий и, пожалуй, морально тяжёлый графический роман от отечественных авторов. Он посвящён бабушке автора — Ольги Лаврентьевой — которая пережила репрессии и блокаду Ленинграда. Что характерно, история основана на реальных событиях, и практически полностью описывает судьбу настоящего человека. Исходя из этого, испытания, которые описывают страницы комикса, поразят даже самого искушённого читателя.

 

«Кафка-Кодекс»

Другая крайне серьёзная серия о несовершенстве российской судебной системы. Через художественные особенности комикса авторы, вооружившись мощной сатирой, повествуют об абсурдных судебных делах, которые реально имели место в конце 2010-х годов. Чтиво не для всех, но познакомиться с ним определённо стоит.

 

«Золотой ключ»

 

По-настоящему народный комикс, раскрывающий известных всем героев сказки о золотом ключике в реалиях современной российской провинции. Персонажи из детства показаны с другой, более сложной стороны, в ситуациях, знакомых каждому, кто вырос вне столичных высоток, далеко от свежей тротуарной плитки. Другой характерной особенностью серии является откровенное высмеивание комиксных стереотипов, весьма удачно вписанное в сюжет.

 

«Собакистан»

 

Отличное сатирическое произведение о закрытой республике, населённой антропоморфными разумными собаками. В этом графическом мире есть и другие животные, которые живут в похожих странах: Медведии, Выдрии и других. Как заверяют авторы, в серии нет конкретных отсылок к государствам с похожим политическим строем (типа Северной Кореи или Советского Союза), однако аллюзия прослеживается. Старшему поколению «Собакистан» особенно придётся по вкусу — если, конечно, удастся переступить через внутренние барьеры перед жанров комиксов и личными стереотипами.

 

«Гимн для пионеров»

 

Отличный современный комикс в жанре советского ретрофутуризма. По сюжету, пионерский отряд оказывается на чужой планете, где им нужно выжить любой ценой. Помогает им в этом тот самый пионерский склад ума и простые советские истины, знакомые каждому школьнику тех лет.

 

«Брат»

 

Готовящийся к выходу в декабре нынешнего года, этот графический роман от Bubble раскрывает жизнь и судьбу народного героя. Выпуск приурочен к 25-летию культового фильма. Сюжет не будет копировать оригинальное кино, но возьмёт его в качестве основы. Пока что поклонники фильма не то, чтобы очень рады новому воплощению Данилы Багрова, но полностью понять настроения можно будет только после появления графического романа на прилавках.

Фильмы,Город грехов,Брат,Тень,Зверополис,Данила Багров,Алек Болдуин,
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