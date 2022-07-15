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59 минут назад

Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена

Lenta.ru

Канадский актер Киану Ривз захотел сыграть постаревшего Бэтмена. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Extra.

Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Недавно актер озвучил этого персонажа в анимационной ленте DC League of Super Pets («Суперпитомцы»). Он отметил, что был бы рад появиться в образе Брюса Уэйна на экране.

«Я люблю Бэтмена. Люблю его в комиксах, в фильмах, поэтому получить возможность озвучить, сыграть Бэтмена — это здорово», — сказал Ривз.

Ранее стало известно, что Ривз, исполнивший главную роль в фильме «Матрица: Воскрешение», пожертвовал большую часть своего гонорара за съемки в первой части франшизы на благотворительность.

Еще в 1991 году младшей сестре актера — Ким — диагностировали лейкемию. Через восемь лет, в 1999 году, актер пожертвовал 70 процентов своего заработка от съемок первой «Матрицы» в фонд исследования болезни. Кроме того, Ривз стал опекуном своей сестры. После 10 лет борьбы заболевание удалось довести до ремиссии. Позже Ривз основал собственный благотворительный фонд для помощи больным раком.

Фильмы,Матрица,Киану Ривз,
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