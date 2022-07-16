Стал известен лучший советский фантастический фильм

Двухсерийная трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» 1986 года стала самым рейтинговым советским фантастическим фильмом в России.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» по результатам рейтинга «Абсолютный топ», состоящего из картин советских режиссеров в жанре фантастики.

Второе место списка занял «Солярис» Андрея Тарковского, вышедший на экраны в 1972 году и снятый по мотивам фантастического произведения Станислава Лема. Замыкает тройку лидеров «Собачье сердце» Владимира Бортко — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова.

В пятерку топа попала еще одна картина Тарковского — «Сталкер», в основе которого повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине». Пятое место занял детский фантастический фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего», основанный на произведении фантаста Кира Булычева.