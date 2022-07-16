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4 часа назад

Стал известен лучший советский фантастический фильм

Газета.Ruиещё 4

Двухсерийная трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» 1986 года стала самым рейтинговым советским фантастическим фильмом в России.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» по результатам рейтинга «Абсолютный топ», состоящего из картин советских режиссеров в жанре фантастики.

Второе место списка занял «Солярис» Андрея Тарковского, вышедший на экраны в 1972 году и снятый по мотивам фантастического произведения Станислава Лема. Замыкает тройку лидеров «Собачье сердце» Владимира Бортко — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова.

В пятерку топа попала еще одна картина Тарковского — «Сталкер», в основе которого повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине». Пятое место занял детский фантастический фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего», основанный на произведении фантаста Кира Булычева.

Топ лучших советских фантастических картин основан на анализе рейтингов и киноподборок главных российских и западных изданий и онлайн-платформ: IMDb, «Кинопоиск», Film.ru, Lifehacker, Kanobu, «Подбор кино», а также экспертного мнения программной дирекции телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

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