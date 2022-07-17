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4 часа назад

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Алексея Рыбникова

Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 77-летием композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Ваши произведения обогащают отечественное искусство, дарят людям радость, красоту и любовь. Десятки фильмов, ставших классикой нашего кино, невозможно представить без вашей замечательной, душевной музыки», - говорится в телеграмме.

Алексей Рыбников родился 17 июля 1945 года в Москве в семье скрипача и художницы-дизайнера. Уже в восемь лет написал несколько фортепианных пьес, а в 11 стал автором балета «Кот в сапогах». Алексей Рыбников написал музыку более чем к 100 фильмам, среди которых «Остров сокровищ», «Большое космическое путешествие», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку».

В 1999 году Алексею Рыбникову было присвоено звание народного артиста России.

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