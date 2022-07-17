Названы лучшие советские мультфильмы

Зрители российского телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» составили рейтинг советских мультфильмов, которые обязательно нужно показать своим детям на современном ТВ.
Фото: Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»
Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» рассказали представители канала.
Опрос проводился в социальных сетях телеканала в рамках проекта «Союзмультфильм. Золотая коллекция». Аудитории предлагалось назвать три мультфильма, которые, по их мнению, обязательно нужно показать детям. В результате было названо почти 150 анимационных картин. Топ-10 обязательных к просмотру советских мультфильмов по версии взрослых выглядит так: