Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
33 минуты назад

Названы лучшие советские мультфильмы

ИКС ТВ

Зрители российского телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» составили рейтинг советских мультфильмов, которые обязательно нужно показать своим детям на современном ТВ.

Названы лучшие советские мультфильмы
Фото: Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» рассказали представители канала.

Опрос проводился в социальных сетях телеканала в рамках проекта «Союзмультфильм. Золотая коллекция». Аудитории предлагалось назвать три мультфильма, которые, по их мнению, обязательно нужно показать детям. В результате было названо почти 150 анимационных картин. Топ-10 обязательных к просмотру советских мультфильмов по версии взрослых выглядит так:
  1. «Ну, погоди!» – 18%
  2. «Трое из Простоквашино» – 16%
  3. «Винни-Пух» – 13%
  4. «Чебурашка и Крокодил Гена» – 9%
  5. «Малыш и Карлсон» – 7,5%
  6. «Бременские музыканты» – 6%
  7. «Ёжик в тумане» – 5,5%
  8. «Тайна третьей планеты» – 5%
  9. «Жил-был пёс» – 4,5%
  10. «Домовенок Кузя», «Летучий корабль», «Варежка» – 4%.
Фильмы,Чебурашка и крокодил Гена,Варежка,Летучий корабль,Малыш и Карлсон,Жил-был Пес,Трое из Простоквашино,Ежик в тумане,Ну, погоди!,Бременские музыканты,Тайна третьей планеты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители