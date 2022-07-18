Режиссер «Мстителей» назвал походы в кинотеатры элитарным занятием

Режиссер «Мстителей» Джо Руссо назвал походы в кинотеатры элитарным занятием и призвал прекратить споры между теми, кто их посещает и кто предпочитает домашний просмотр. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Кинематографист заявил, что ходить в кинозалы «чертовски дорого». Он также посчитал чушью идею о том, что кинотеатры священны. «Цифровой формат ценен тем, что он способствует разнообразию. Люди могут делиться учетными записями и получать 40 историй по цене одной. Вести какую-то культурную войну по поводу ценности цифрового контента — это безумие», считает Руссо.