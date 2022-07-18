Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

Режиссер «Мстителей» назвал походы в кинотеатры элитарным занятием

Lenta.ruиещё 1

Режиссер «Мстителей» Джо Руссо назвал походы в кинотеатры элитарным занятием и призвал прекратить споры между теми, кто их посещает и кто предпочитает домашний просмотр. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер «Мстителей» назвал походы в кинотеатры элитарным занятием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист заявил, что ходить в кинозалы «чертовски дорого». Он также посчитал чушью идею о том, что кинотеатры священны. «Цифровой формат ценен тем, что он способствует разнообразию. Люди могут делиться учетными записями и получать 40 историй по цене одной. Вести какую-то культурную войну по поводу ценности цифрового контента — это безумие», считает Руссо.

В 2019 году режиссер Стивен Спилберг высказался против потоковых платформ. Он указал на то, что продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, поскольку компании вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты в любое время. Ряд кинематографистов раскритиковал точку зрения Спилберга и отметили, что многие проекты стриминговых платформ выходят такими же впечатляющими, как и фильмы, которые показывают в кино.

Фильмы,Мстители,Джо Руссо,Стивен Спилберг,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители