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23 минуты назад

Disney занимается киноадаптацией мультфильма "Лило и Стич"

Газета.Ru

Автор короткометражного мультфильма "Марсель, ракушка в ботинках" Дин Флейшер-Кэмп назначен режиссером игровой киноадаптации культовой анимации "Лило и Стич". Об этом сообщает Deadline.

Disney занимается киноадаптацией "Лило и Стич"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Продюсерами проекта выступят Джонатан Эйрих ("Аладдин" Гая Ричи) и Дэн Линь ("Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим). На данный момент не раскрывается, будет ли проект выпущен в кинотеатрах - или же станет эксклюзивом стриминговой платформы Disney. Ориентировочная дата премьеры назначена на 2024 год. Мультфильм "Лило и Стич" вышел в 2002 году. В центре сюжета - история дружбы девочки Лило, живущей на Гавайях, и инопланетянина Стича.

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