Disney занимается киноадаптацией "Лило и Стич"

Продюсерами проекта выступят Джонатан Эйрих ("Аладдин" Гая Ричи) и Дэн Линь ("Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим). На данный момент не раскрывается, будет ли проект выпущен в кинотеатрах - или же станет эксклюзивом стриминговой платформы Disney. Ориентировочная дата премьеры назначена на 2024 год. Мультфильм "Лило и Стич" вышел в 2002 году. В центре сюжета - история дружбы девочки Лило, живущей на Гавайях, и инопланетянина Стича.