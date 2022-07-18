Актер рассказал, почему «Брат» до сих пор популярен в России

Актер театра, кино и дубляжа Кирилл Пирогов, который снимался в известном фильме “Брат-2” рассказал, почему фильм до сих пор популярен в России. По словам актера, секрет в том, что режиссер картины Алексей Балабанов умел чувствовать страну и ее жителей.
«Мне кажется, это связанно с режиссером, с Лешей Балабановым, который был чрезвычайно талантливым и очень хорошо знал людей страны, чувствовал ее очень. Это все-таки такая полупритча, полусказка — люди узнают какие-то вещи, узнают себя. И, конечно, это связано с Сережей Бодровым, который всем близок, с его невероятным человеческим обаянием», — говорит Пирогов.
В 2022 году исполнится ровно 25 лет с момента выхода киноленты «Брат». В честь этого в кинотеатрах были показаны легендарные фильмы «Брат» и «Брат-2».
До этого мы рассказывали, что в России снимут фильм про реального дворника Юру.