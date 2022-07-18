Сборы «Тора: Любовь и Гром» упали в американском прокате

Это стало одним из худших результатов в киновселенной Marvel. «Тор: Любовь и Гром» собрал за прошедшие выходные в Америке около 46 миллионов долларов.

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Ранние прогнозы сулили более 50 миллионов. Напомним, что на старте фильм собрал более 302 миллионов долларов и возглавил мировой прокат. Однако уже в следующий уикенд результаты сильно изменились, сборы обрушились на 68 процентов.

Похожая история случалась и с другими картинами Marvel – с фильмами «Черная Вдова» и «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия».