Стартовали съемки четвертой части «О чем говорят мужчины»

Онлайн-кинотеатр Start и «Квартет И» объявили о съёмках четвёртой части «О чем говорят мужчины» , релиз которой намечен на первый квартал 2023 года.

По словам авторов, в новой части главные герои снова встретятся вместе, чтобы поговорить на разные важные жизненные и лирические темы. В этот раз в ленте появятся и новые участники, роли которых исполнят Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган.