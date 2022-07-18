Стартовали съемки четвертой части «О чем говорят мужчины»

Онлайн-кинотеатр Start и «Квартет И» объявили о съёмках четвёртой части «О чем говорят мужчины», релиз которой намечен на первый квартал 2023 года.
По словам авторов, в новой части главные герои снова встретятся вместе, чтобы поговорить на разные важные жизненные и лирические темы. В этот раз в ленте появятся и новые участники, роли которых исполнят Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган.
Кроме того, в фильме вернутся артисты главных ролей — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин. Сама лента получила подзаголовок «Простые удовольствия», а постановщиком выступил Михаил Поляков («Время жить, время умирать»).