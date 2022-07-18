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15 минут назад

Стартовали съёмки четвёртой части «О чем говорят мужчины»

Игромания.ру

Онлайн-кинотеатр Start и «Квартет И» объявили о съёмках четвёртой части «О чем говорят мужчины», релиз которой намечен на первый квартал 2023 года.

Стартовали съемки четвертой части «О чем говорят мужчины»
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам авторов, в новой части главные герои снова встретятся вместе, чтобы поговорить на разные важные жизненные и лирические темы. В этот раз в ленте появятся и новые участники, роли которых исполнят Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган.

Кроме того, в фильме вернутся артисты главных ролей — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин. Сама лента получила подзаголовок «Простые удовольствия», а постановщиком выступил Михаил Поляков («Время жить, время умирать»).

Фильмы,О чём говорят мужчины,Ростислав Хаит,Александр Демидов,Леонид Барац,Михаил Поляков,Михаил Полицеймако,Гарик Харламов,Камиль Ларин,Максим Виторган,Дмитрий Нагиев,
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