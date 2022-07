Три китайских фильма вошли в лидеры мирового бокс-офиса

Три китайские ленты Detective vs. Sleuths («Детектив против сыщиков»), Mozart from space («Моцарт из космоса») и Lighting up the stars («Зажги звезды») вошли в семерку лучших мировых премьер по кассовым сборам минувшего уикенда. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».