Три китайских фильма вошли в лидеры мирового бокс-офиса

Три китайские ленты Detective vs. Sleuths («Детектив против сыщиков»), Mozart from space («Моцарт из космоса») и Lighting up the stars («Зажги звезды») вошли в семерку лучших мировых премьер по кассовым сборам минувшего уикенда. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Лидерство в мировом прокате все еще занимает блокбастер «Тор: Любовь и гром», заработавший $60,1 млн за уикенд. Следом идет мультфильм «Миньоны: Грювитация», который собрал $44.4 млн. Замыкает тройку лидеров «Топа Ган: Мэверик» с $19,2 млн.

Китайская лента «Детектив против сыщиков», снятая в Гонконге, собрала на местном рынке $18,2 млн. Комедия «Моцарт из космоса» в премьерные выходные заработала $16,4 млн, а дорама «Зажги звезды» — $16,2 млн.

На седьмом месте разместился байопик «Элвис», который собрал почти $10 млн на 72 рынках.