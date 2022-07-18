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1 час назад

Что смотреть в кино с 21 июля

Мария Кимакович

Главные премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 21 июля
Фото: Кадр из фильма "Хронос"Кадр из фильма "Хронос"

"Хронос"

На Земле происходит загадочная временная аномалия, вызванная летящим к планете метеоритом. Несколько человек таинственным образом вышли на связь с представителями других эпох. Есть ли у этих счастливчиков шанс создать удобное для них будущее и изменить прошлое? Или они вовсе и не счастливчики?

"Базз Лайтер"

История знаменитого космического рейнджера Базза Лайтера, знакомого зрителям по анимационной картине «История игрушек». Герою предстоит одолеть императора Зорга и помочь людям, улетевшим с родной планеты, вернуться домой.

"Черный телефон"

Тринадцатилетний мальчик оказывается похищен детоубийцей в страшной маске, который запирает подростка в звукоизолированном подвале. Там мальчик обнаруживает старый отключенный телефон, который в какой-то момент начинает звонить. По неработающему аппарату с подростком связываются предыдущие жертвы маньяка.

"Финальный аккорд"

Два мошенника в надежде сорвать большой куш берутся за дело, которое, по их мнению, может изменить их жизнь. Но неожиданное знакомство с официанткой Глорией придорожного кафе грозит изменить взгляды одного из напарников. Трой влюбляется в Глорию и начинает сомневаться в том, что делает правильный выбор.

Фильмы,История игрушек,
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