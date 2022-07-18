Нагиев сыграет в 4-й части «О чем говорят мужчины»

Режиссер Михаил Поляков начал съемки четвертой части популярной франшизы «Квартета И» «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Фильм выйдет на экраны в первом квартале 2023 года.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

К привычным героям франшизы добавятся новые персонажи и новые актеры, среди которых известные имена: Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов, Максим Виторган и Михаил Полицеймако.

Исполнитель одной из главных ролей Леонид Барац рассказал, что в четвертом фильме герои повзрослели и их жизнь сильно изменилась. При этом съемки будут проходить в пределах Садового кольца и Москва сама станет частью сюжета:

«Город сам подкидывает нам темы для разговора, а его жители –– современные и давно ушедшие –– вступают с нами в диалог и даже спор», –– объяснил актер.