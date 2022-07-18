Съемки «Дюны 2» стартовали в Будапеште

Съемочный процесс сиквела «Дюны» начался в Будапеште. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сообщается в официальном Twitter-аккаунте фильма.
Какие-либо другие подробности авторы не уточнили, однако известно, что к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Хавьер Бардем. К актерскому составу также присоединились Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлет.
«Мы в процессе. Производство фильма «Дюна 2» началось», — говорится в сообщении.
Премьера продолжения «Дюны» ранее была перенесена. На больших экранах фильм покажут 17 ноября 2023 года. О релизе в России информации на данный момент нет.