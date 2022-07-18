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42 минуты назад

Съемки «Дюны 2» стартовали в Будапеште

Слово и Делоиещё 1

Съемочный процесс сиквела «Дюны» начался в Будапеште. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сообщается в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Съемки «Дюны 2» стартовали в Будапеште
Фото: Кадры из фильма «Дюна»Кадры из фильма «Дюна»

Какие-либо другие подробности авторы не уточнили, однако известно, что к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Хавьер Бардем. К актерскому составу также присоединились Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлет.

«Мы в процессе. Производство фильма «Дюна 2» началось», — говорится в сообщении.

Премьера продолжения «Дюны» ранее была перенесена. На больших экранах фильм покажут 17 ноября 2023 года. О релизе в России информации на данный момент нет.

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