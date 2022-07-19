«Открытое море: Монстр глубины» возглавил российский кинопрокат

Австралийский фильм ужасов про акул «Открытое море: Монстр глубины» возглавил прокат в кинотеатрах России на минувших выходных. Картина смогла собрать 23,7 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Фото: Мир24 Мир24

В фильме рассказывается о девушках, которые отправляются на экзотический остров в Тихом океане, для того чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Однако их начинает преследовать морской монстр.

На втором месте в рейтинге оказалась драма «Одна» с 15,2 миллиона рублей (258,2 миллиона рублей за шесть недель). Эта картина удерживала лидерство четыре недели подряд.