Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

«Открытое море: Монстр глубины» возглавил российский кинопрокат

Мир24

Австралийский фильм ужасов про акул «Открытое море: Монстр глубины» возглавил прокат в кинотеатрах России на минувших выходных. Картина смогла собрать 23,7 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

«Открытое море: Монстр глубины» возглавил российский кинопрокат
Фото: Мир24Мир24

В фильме рассказывается о девушках, которые отправляются на экзотический остров в Тихом океане, для того чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Однако их начинает преследовать морской монстр.

На втором месте в рейтинге оказалась драма «Одна» с 15,2 миллиона рублей (258,2 миллиона рублей за шесть недель). Эта картина удерживала лидерство четыре недели подряд.

Вместе с тем на рынке стран Содружества первые две картины опережает кинокомикс «Тор: Любовь и гром», который в России в прокат не вышел. Кроме того, в топ-5 (четвертая позиция) пробрался мультфильм «Миньоны: Грювитация» – в кинотеатрах РФ его также не показывали.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители