Сценарист «Джона Уика» хотел сделать героя фильма стариком

Главный герой фильма «Джон Уик» должен был оказаться 75-летним человеком. Но от этой идеи решили отказаться ради Киану Ривза, сообщили авторы фильма создателям книги «Не стоило им убивать его собаку».
По словам продюсера Бэзила Иваника, Джона Уика хотели познакомить со зрителями, когда тот вышел на пенсию. На роль рассматривались Клинт Иствуд и Харрисон Форд. Но сценарий сильно заинтересовал Киану Ривза. И его не смутил даже возраст героя.
«Киану Ривз просто "вцепился" в этот сценарий, и по итогу смог сделать его "своим". Мы с ним два месяца трудились над переделкой сценария, я ради этого к нему на выходных домой ездил»,
— вспомнил сценарист Дерек Колстад.
Главную роль все же забрал Киану Ривз, а вскоре фильм превратился в настоящую франшизу о наемном убийце. Мир уже увидел три части боевика, в следующем году состоится премьера четвертого «Джона Уика».