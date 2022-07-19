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2 часа назад

Что еще посмотреть с Камбербэтчем

Мира Маркина

Звезда «Шерлока» отмечает день рождения — 19 июля актеру исполняется 46 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы и сериалы с участием звезды, которые точно стоят потраченного на них времени.

Что еще посмотреть с Камбербэтчем
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"Кадр из сериала "Шерлок"

«Хокинг» (2004)

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Бенедикт Камбербэтч в байопике, который рассказывает об университетских годах выдающегося британского ученого-астрофизика Стивена Хокинга. Все пророчили ему блестящее будущее, но в двадцать один год Стивену поставили страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз. Однако Хокинг не сдался и решил работать не покладая рук, пока у него есть на это время...

Кадр из фильма "Хокинг"

«Удивительная легкость» (2006)

Молодой член парламента Уильям Уилберфорс не доволен практикой работорговли и начинает вести борьбу. Поддержку в противостоянии с могущественными оппонентами ему оказывает хороший друг — будущий премьер-министр Уильям Питт-младший. В главных ролях: Йоан Гриффит и Бенедикт Камбербэтч.

Кадр из фильма "Удивительная легкость"

«Третья звезда» (2010)

Фильм расскажет о трех друзьях около тридцати лет, отправляющихся в путешествие со своим умирающим от рака другом. Ему 29 и уже никогда не будет 30. Это история настоящей дружбы, сдобренная юмором несмотря на трагичность ситуации.

Кадр из фильма "Третья звезда"

«Игра в имитацию» (2014)

Английский математик и логик Алан Тьюринг пытается взломать код немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Правда, позже он попадает под суд из-за своей нетрадиционной ориентации. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли и Мэттью Гуд.

Кадр из фильма "Игра в имитацию"

«Доктор Стрэндж» (2016)

После автокатастрофы некогда успешный нейрохирург Доктор Стрэндж отправляется в путешествие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. Теперь его новая миссия — защищать жителей Земли и противодействовать злу.

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

Сериалы:

«Шерлок»

Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля, однако действие сериала происходит в наши дни. Джон Ватсон встречается с загадочным, но своеобразным гениальным человеком Шерлоком Холмсом, который находится в поиске соседа по квартире. Вместе они оказываются вовлечены в расследования загадочных преступлений и противостояние с коварным преступником.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Конец парада»

События мини-сериала разворачиваются в начале ХХ столетия в Англии и во Франции. Молодой аристократ Кристофер Тидженс женится на нелюбимой женщине после ее незапланированной беременности, а позже влюбляется в юную активистку движения суфражисток. В главной роли — Бенедикт Камбербэтч.

Кадр из сериала "Конец парада"

«Патрик Мелроуз»

Бенедикт Камбербэтч в роли плейбоя, аристократа и алкоголика, который жутко несчастен и живет в своей отдельной реальности, в которой ему приходится выживать день ото дня. Однако все меняется после смерти деспотичного отца главного героя. Теперь Патрику предстоит научиться жить заново.

Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"
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