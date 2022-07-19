В Якутии идут съемки фильма «Кончится лето»

По сюжету 27-летний Кеша после тюремного заключения возвращается в родной посёлок к отцу (Дмитрий Поднозов) и младшему брату Тимуру (Макар Хлебников). Главный герой попал за решётку не по своей вине — он взял на себя вину брата. Теперь же Кеша намерен наладить свою жизнь. Тимур в то же время пытается поступить в институт. Однако всё идёт не по плану: оказавшись в непростой ситуации, Кеша крадёт золото и пускается в бега вместе с братом.