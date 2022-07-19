Викандер рассказала, почему затянулось производство нового Tomb Raider

Исполнительница Лары Крофт отметила, что премьера второй части фильма может не состояться, так как судьба киноленты «застряла в лимбо и находится в чьих-то других руках».

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По словам актрисы Алисии Викандер, показать продолжение Tomb Raider собирались ещё 19 марта 2021 года. Однако производство фильма отложили из-за пандемии коронавируса. Позже работу над кинолентой убрали из планов киностудии Metro-Goldwyn-Mayer.

Ещё в марте прошлого года завершилось создание черновой версии сценария. Над ним работала режиссёр Миша Грин. Она и Викандер уже готовы приступить к съёмкам, однако это от них не зависит в данный момент.