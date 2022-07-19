Зака Снайдера обвинили в нечестной раскрутке "Лиги справедливости"

Студия Warner Bros. обвинила режиссера Зака Снайдера в использовании ботов для раскрутки режиссерской версии фильма "Лига справедливости". Об этом сообщает Rolling Stone.

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Утверждается, что как минимум 13% постов в нескольких социальных сетях, написанных с требованием выпустить 4-часовую режиссерскую версию и сопровожденных хэштегом #ReleaseTheSnyderCut, были написаны ботами и фейковыми аккаунтами. Как правило, отмечается в исследовании студии, в Twitter наблюдается 3-5% фейковых сообщений на популярные темы.

"В одном из сообществ в социальных сетях действовали реальные и фейковые аккаунты, распространявшие негативную информацию о WarnerMedia за нежелание выпускать версию Снайдера",

- говорится в отчете, авторы которого допускают, что это могло повлиять на общественное мнение.

Кроме того, в отчете сказано, что некоторые из активных про-снайдеровских аккаунтов распространяли порочащую информацию о председательнице Warner Bros. Энн Сарнофф, обвиняя ее во лжи о том, что "снайдеровской версии" не существует, и призывая к ее увольнению.