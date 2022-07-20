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43 минуты назад

Названа дата премьеры фильма "Базз Лайтер" на Disney+

Моя Москва.онлайн

Назначена дата выхода спин-оффа «Истории игрушек» Базза Лайтера на Disney+. Цифровой релиз мультфильма «Космический рейнджер» начнется 3 августа. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Названа дата премьеры фильма "Базз Лайтер" на Disney+
Фото: Кадр из фильма "Базз Лайтер"Кадр из фильма "Базз Лайтер"

Конечно, «Базз Лайтер» выглядит потрясающе на большом экране, но мы так рады представить его на Disney+. Мы посвятили годы нашей жизни этому фильму, и мы так гордимся им. Мы хотим поделиться им как можно с большим количеством людей. Disney + не только дает большему количеству поклонников возможность увидеть «Базза Лайтера «, но и дает нам возможность смотреть его снова и снова», — поделился Ангус Маклейн, режиссер.

Базз Лайтер следует за легендарным космическим рейнджером после того, как он оказывается на враждебной планете № 4, в двух миллионах световых лет от Земли, со своим командиром и штабом. Напомним, мировая премьера мультфильма началась 17 июня. В РФ выпуск не состоялся.

Фильмы,История игрушек,Ангус Маклейн,Walt Disney,
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