Названа дата премьеры фильма "Базз Лайтер" на Disney+

Конечно, «Базз Лайтер» выглядит потрясающе на большом экране, но мы так рады представить его на Disney+. Мы посвятили годы нашей жизни этому фильму, и мы так гордимся им. Мы хотим поделиться им как можно с большим количеством людей. Disney + не только дает большему количеству поклонников возможность увидеть «Базза Лайтера «, но и дает нам возможность смотреть его снова и снова», — поделился Ангус Маклейн, режиссер.