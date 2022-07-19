Сотрудника съемочной группы сериала "Закон и порядок" убили на съемках в Нью-Йорке

Сотрудника съемочной группы телевизионного сериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

Фото: Кадр из видео/NYPost Кадр из видео/NYPost

Инцидент произошел во время утренних съемочных работ в Бруклине. Погибший сидел на водительском месте в автомобиле, неизвестный открыл дверь с его стороны и произвел выстрелы.

Свидетели утверждают, что не видели и не слышали никаких признаков ссоры или спора. После нескольких выстрелов в шею и лицо 31-летний мужчина скончался. По информации издания, у него осталось трое детей. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивает полиция.