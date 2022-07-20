Universal приобрела киноправа на грядущий роман "Жаворонок"

Компания Universal приобрела права на готовящийся к выходу фэнтезийный роман "Жаворонок" (Lightlark), написанный Алекс Астер. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Студия будет развивать проект, имеющий франчайзинговый потенциал, в партнерстве с Temple Hill. Астер будет исполнительным продюсером.

Действие Lightlark происходит на острове, который каждые 100 лет начинает смертельную игру, которая предлагает шести правителям шанс разрушить злые проклятия, которые веками преследовали их королевства.