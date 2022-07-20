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1 час назад

Universal приобрела киноправа на грядущий фэнтезийный роман "Жаворонок"

Газета.Ru

Компания Universal приобрела права на готовящийся к выходу фэнтезийный роман "Жаворонок" (Lightlark), написанный Алекс Астер. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Universal приобрела киноправа на грядущий роман "Жаворонок"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Студия будет развивать проект, имеющий франчайзинговый потенциал, в партнерстве с Temple Hill. Астер будет исполнительным продюсером.

Действие Lightlark происходит на острове, который каждые 100 лет начинает смертельную игру, которая предлагает шести правителям шанс разрушить злые проклятия, которые веками преследовали их королевства.

История рассказывает о молодой правительнице проклятого королевства, Айле Краун, которая "должна лгать, обманывать и предавать… даже несмотря на то, что любовь все усложняет". Сама книга должна выйти 23 августа. Ее опубликуют в 30 странах мира.

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