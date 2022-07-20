В прокат выходит спортивная драма «Держать удар»

На российские большие экраны выходит спортивная драма «Держать удар», режиссёром которой выступил 62-летний американский актёр Джефф Челентано («Игрок», «Частный детектив Магнум»).
Главные роли в ленте исполнили Ли Холафай и Коррина Рико («Время», «Рэй Донован»). Они же работали над сюжетом картины и занимались её продюсированием. В качестве сценариста выступил Брэндон Эспи («Американская семейка», «Погоня за жизнью»).
Исполнительными продюсерами картины, мировая премьера которой состоялась 26 октября 2018 года, стали Стив Перри («Смертельное оружие», «Последний бойскаут», «Дом у дороги», «Крепкий орешек 2», «Байки из склепа») и Зеус Замани («Робот Ари», «Прыгучая братва»).
Из-за роковой случайности чемпион мира по боксу теряет всё, что у него есть, и оказывается в тюрьме. После освобождения мужчина понимает, что ему придётся добиваться всего заново, и главным препятствием на пути окажется бывший друг и спарринг-партнёр.
Роли в фильме также исполнили Джон Грайз, Брэндон Скленар, Рейнальдо Гальегос, Лил Буси, Хайме Камиль, Марк Ролстон, Стивен Уильямс и Джон Льюис. Бюджет картины составил 1,5 миллиона долларов.