В прокат выходит спортивная драма «Держать удар»

Главные роли в ленте исполнили Ли Холафай и Коррина Рико ( «Время» , «Рэй Донован»). Они же работали над сюжетом картины и занимались её продюсированием. В качестве сценариста выступил Брэндон Эспи ( «Американская семейка» , «Погоня за жизнью»).

Из-за роковой случайности чемпион мира по боксу теряет всё, что у него есть, и оказывается в тюрьме. После освобождения мужчина понимает, что ему придётся добиваться всего заново, и главным препятствием на пути окажется бывший друг и спарринг-партнёр.