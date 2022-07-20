Комедии с черным юмором, которые точно развеселят

Если вы устали от однообразных комедийных фильмов, присмотритесь к картинам, в основе которых лежит черный юмор. Как правило, в таких кинолентах режиссеры не шутят в лоб, однако эти фильмы все равно позволяют расслабиться и на какое-то время забыть о насущных проблемах.
Подробнее о лучших комедиях в этом жанре – в материале "Рамблера".
В реальных джунглях снимают суперблокбастер с участием крупных звезд. Среди них: герой боевиков, чернокожий рэпер Альпа Чино, мастер туалетного юмора и не только. В какой-то момент у продюсеров заканчиваются деньги на съемки, и вот тут начинается самое интересное.
В центре сюжета неудачник-писатель, которому все никак не дается новый сценарий. И судьба продолжает вставлять палки в колеса: друзья героя втягивают его в похищение собаки, которая оказывается любимым питомцем главного местного гангстера. А он не привык церемониться с обидчиками.
Уморительный фильм Тайки Вайтити и Джеймена Клемента в жанре псевдодокументального кино. Три вампира пытаются выжить в современном мире, где нужно платить за аренду жилья, проходить фейсконтроль в ночном клубе и каким-то образом укрываться от солнечного света.
Опер Андрей Геннадьевич собирает на семейном ужине странную компанию: мстительную дочь-актрису, злобного хулигана и обманутого полицейского. С каждой минутой застолье становится все более абсурдным и напряженным.