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14 минут назад

Алексей Нужный снимет новых «Бременских музыкантов»

RT на русском

«Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» совместно с режиссёром Алексеем Нужным («Ёлки новые», «Громкая связь», «Обратная связь») готовятся к съёмкам семейного художественного фильма с элементами игрового мюзикла «Бременские музыканты».

Алексей Нужный снимет новых «Бременских музыкантов»
Фото: RT на русскомRT на русском

В основу картины ляжет знакомая отечественному зрителю анимационная лента, но некоторые сюжетные линии кинематографисты планируют изменить и расширить. Так, например, в фильме покажут детство Трубадура и его знакомство с животными. При этом одной из своих главных целей создатели картины называют сохранение атмосферы первоисточника.

Отличительной особенностью новых «Бременских музыкантов» станет использование оригинальной музыки Геннадия Гладкова. По словам авторов проекта, принципиальное согласие на обработку произведений уже получено, но кто именно будет перезаписывать музыкальный материал, в каких объёмах и формах — пока неясно.

По сюжету Трубадур и спасённая им Принцесса в компании верных друзей-животных отправляются на музыкальный фестиваль. По ходу истории они проедут через самые живописные места нашей страны — от лесов Подмосковья до скал Крыма и ущелий Ингушетии. Зрители также увидят давно полюбившихся персонажей — коварного сыщика и разбойников.

Работу над картиной планируется начать в апреле 2023 года.

Фильмы,Бременские музыканты,Громкая связь,Геннадий Гладков,Никита Михалков,
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