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16 минут назад

Стала известна новая дата выхода приквела «Тихого места»

Lenta.ru

Приквел фильма «Тихое место» получил новую дату премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Стала известна новая дата выхода приквела «Тихого места»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Картина выйдет на экраны 8 марта 2024 года вместо 22 сентября 2023 года, как планировалось ранее. О переносе премьеры объявила кинокомпания Paramount Pictures. Режиссером триллера выступил Майкл Сарноски. Сценарий к «Тихому месту 3» написали Джефф Николс, Скотт Бек и Джон Красински.

Предыдущая часть картины вышла на экраны в мае 2021 года. Хоррор стал первым фильмом в эпоху пандемии, которому удалось собрать в прокате в США более 100 миллионов долларов. «Тихое место 2» продолжает рассказывать историю семьи Эббот, которой приходится жить в абсолютной тишине, чтобы их не настигли монстры с острым слухом. Главные роли исполнили актеры Эмили Блант, Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джимон Хунсу и Киллиан Мерфи.

Фильмы,Эмили Блант,Джон Красински,Джефф Николс,Киллиан Мерфи,
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