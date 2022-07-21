Обзор мультфильма «Пес-самурай и город кошек»

Вы когда-нибудь мечтали стать героем? Некоторым везёт оказаться ими случайно, а другие стремятся к этому всю жизнь. И то, и другое заслуживает уважения, особенно если вы пёс в городе кошек, и вам нужно спасать тех, кто вам совсем не рад. В российском прокате с 21 июля появился полнометражный мультфильм «Пёс-самурай и город кошек» совместного производства Великобритании, Китая, Канады и США. Тлум.Ру посмотрел новинку и делится впечатлениями без спойлеров.

О чем мультфильм?

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Хэнк — решительный пёс, проникнувший в Страну Кошек, чтобы стать самураем. Правда, там ему совсем не рады — от казни его спасает лишь нелепая случайность в виде Ика Чу, жадного землевладельца, мечтающего заиметь самый красивый дворец с идеальными видами. Единственное, что в этом мешает — городок Какамучо, который стоит себе мирно на одном месте уже тысячу лет.Чтобы избавиться от местных жителей, Ика Чу отправляет к ним Хэнка, официально назначая его самураем. Но тот не сдаётся и действительно начинает изучать это древнее искусство под руководством мудрого учителя. Сумеет ли пёс, не принимаемый кошачьим обществом, стать настоящим самураем?

Что же показали в мультфильме?

№ 1. Пародия на вестерн

Казалось бы, какая может быть пародия на вестерн, когда мультфильм рассказывает об азиатских боевых искусствах? Всё дело в сюжете — завязка почти полностью повторяет фильм «Сверкающие сёдла». По сюжету, властолюбивый персонаж отправляет никчёмного, по его мнению, главного героя защищать городок, в котором тот заведомо оказывается чужим, но всё переворачивается с ног на голову, и вот уже жители считают его своим. В «Псе-самурае и городе кошек», конечно, эта история адаптируется для детской аудитории. Мотивы остаются прежними: главный герой другой расы, да и защитник из него не лучший, зато он умудряется завоевать любовь и уважение местных жителей своими поступками.

№ 2. Шутки

Их в мультфильме действительно много, ведь, по сути, его основной жанр — комедия. Вот только зрителям стоит подготовиться к тому, что многие из них — ниже пояса. Дети в большинстве своём довольны, а вот родителям может и не зайти, ведь от шуток про неприятные звуки и запахи, исходящие из организма, в какой-то момент устаёшь. В свою очередь, для ценителей подобного юмора тут даже есть огромный унитаз, который к финалу начинает ломаться, от чего происходит несколько конфузных ситуаций.Не переживайте, одними шутками про газы дело не ограничивается — то и дело герои ломают четвёртую стену, попадают в нелепые ситуации.

№ 3. Современные проблемы

Поднимая тему «кошки против собак», мультфильм копает глубже, показывая, к чему приводят нелепые предрассудки. То и дело коты говорят, что «ненавидят собак только потому, что так принято», или потому, что так делали ещё их предки. Это хорошая иллюстрация расизма для подрастающего поколения, ведь для подобной ненависти, как правило, не нужны причины — людям попросту проще ненавидеть, чем понимать того, кто на них не похож.

№ 4. Становление героя

Вместе с куда более серьёзными проблемами, мультфильм поднимает тему роста героя «из грязи в князи», но делает это не самым обычным образом. Хэнку трудно сочувствовать, даже узнав его печальную историю: всё потому что зачастую он осознанно причиняет боль близким, и в трудные моменты выбирает себя, а не остальных. Классическим героем его назвать трудно, от этого интереснее наблюдать за тем, куда приведёт такой сложный путь.Конечно, не обходится и без классических сцен с тренировками юного самурая, над которыми он и сам шутит, снова ломая четвёртую сцену. А вот научится ли Хэнк чему-то или так и останется недогероем — узнаете при просмотре мультфильма.

№ 5. Яркие второстепенные герои

Пускай Какамучо совсем небольшой городок, но и там нашлось место ярким личностям. Больше всего выделяется малышка Эмико, мечтающая стать самураем. Она отважная, целеустремлённая и не боится трудностей, поэтому сочувствовать ей куда проще, чем главному герою. Также в поселении живёт множество других интересных героев: Джимбо — наставник главного героя, бывший самурай с пристрастием к валерьянке; Сумо — гигантский и немного стереотипный рыжий воитель, который на деле оказывается очень милым; и Йуки — оптимистичная кошечка, мама Эмико.