Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, когда выйдет фильм «Воланд»

RT на русском

Премьера новой экранизации романа «Мастер и Маргарита», получившей название «Воланд», состоится весной 2023 года.

Стало известно, когда выйдет фильм «Воланд»
Фото: RT на русскомRT на русском

Проект находится на стадии пост-продакшена и порадует зрителя не только новой интерпретацией знакомой истории, но и качественной компьютерной графикой. Об этом на питчинге в Фонде кино рассказали авторы фильма.

Работа над проектом заняла пять лет. На данный момент основной блок «вольной экранизации» уже отснят — не окончены только «библейские сцены», завершить которые планируют этой осенью.

По словам представителей «Марс Медиа Энтертейнмент», «фильм снят современным языком, понятным для молодёжи», тестовые просмотры прошли положительно.

Из-за большого объёма компьютерной графики бюджет картины увеличился с 800 млн рублей до 1,2 млрд. Недостающие для завершения пост-продакшена средства кинематографисты запрашивают у Фонда кино.

В работе над проектом задействованы Аугуст Диль (Воланд), Юлия Снигирь (Маргарита), Евгений Цыганов (Мастер) и другие актёры.

Фильмы,Аугуст Диль,Юлия Снигирь,Евгений Цыганов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители