Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Повесть «Сто лет тому вперед» будет экранизирована

RT на русском

Режиссёр Александр Андрющенко («Ника», «Лёд», «Лёд 2») презентовал на питчинге в Фонде кино фильм для детей «Сто лет тому вперёд» по одноимённой научно-фантастической повести Кира Булычёва.

Повесть «Сто лет тому вперёд» будет экранизирована
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Произведение входит в цикл рассказов о приключениях школьницы Алисы Селезнёвой и её отца. Многие помнят героиню по знаменитой картине «Гостья из будущего».

В центре сюжета — космозоолог Игорь Селезнёв, папа Алисы. Он находит редкое животное, способное перемещаться во времени.

Над сценарием работали Андрей Золотарёв и Ксения Мирошник, а оператором выступил Михаил Милашин. Продюсеры — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и другие.

Фильмы,Гостья из будущего,Лёд,Игорь Селезнев,Михаил Врубель,Кир Булычев,Андрей Золотарев,Алиса Селезнева,Александр Андрющенко,Федор Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители