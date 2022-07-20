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1 час назад

В России не покажут расширенную версию «Человека-паука: Нет пути домой»

Sony Pictures в социальных сетях опубликовала список из 34 стран, в которых состоится прокат новой версии фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Среди них, конечно же, нет России.

В РФ не увидят расширенную версию «Человека-паука: Нет пути домой»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Расширенную и более весёлую версию картины покажут, например, в Индонезии, Бразилии, Бельгии, Вьетнаме, Турции, Ираке и других странах. Неизвестно, связано ли решение не делать прокат в России с последними событиями, или Sony изначально не планировала выпускать расширенную версию блокбастера в стране.

На данный момент всемирные сборы ленты превышают $ 1,9 млрд. Вполне вероятно, что Sony всё же получится добить $ 2 млрд повторным прокатом расширенной версии.

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