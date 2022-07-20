Аманда Сайфред не смогла пробиться в киномюзикл «Злая»

«Это открыло, насколько далеко я могу зайти как певица. Потому что со времён «Отверженных» (2012) я поняла, что мне надо работать над вокалом. Мне надо быть лучше. Поэтому, каким бы ни был мой следующий мюзикл, я полностью подготовлена».