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1 час назад

Аманда Сайфред не смогла пробиться в киномюзикл «Злая»

Inc-News

36-летняя актриса рассказала, что несколько раз пыталась заполучить роль Глинды в киноадаптации бродвейского хита.

Аманда Сайфред не смогла пробиться в киномюзикл «Злая»
Фото: Inc-NewsInc-News

Аманда Сайфред поделилась разочарованием от неудачи в кастинге киномюзикла «Злая», производством которого сейчас занимается Universal Pictures. В беседе с журналом Backstage актриса рассказала, что прошлым летом ещё во время съёмок в сериале «Выбывшая» по выходным проходила прослушивание на роль доброй волшебницы Глинды в «Злой». В процессе подготовки Аманда брала уроки пения и сделала запись композиции «Popular», которую отправила режиссёру киномюзикла Джону М. Чу.

«Я пять лет лелеяла этот проект. И никогда не была так хорошо готова, чтобы попасть в эти ноты»,

- пояснила Сайфред.

К сожалению, все эти усилия не принесли желаемого результата. Роль Глинды в итоге получила популярная певица, имеющая в арсенале четыре октавы, Арианна Гранде. Сайфред, тем временем, не намерена останавливаться и присматривает себе новый музыкальный проект.

«Это открыло, насколько далеко я могу зайти как певица. Потому что со времён «Отверженных» (2012) я поняла, что мне надо работать над вокалом. Мне надо быть лучше. Поэтому, каким бы ни был мой следующий мюзикл, я полностью подготовлена».

Фильмы,Отверженные,Аманда Сайфред,
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