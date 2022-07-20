Аманда Сайфред не смогла пробиться в киномюзикл «Злая»

36-летняя актриса рассказала, что несколько раз пыталась заполучить роль Глинды в киноадаптации бродвейского хита.
Аманда Сайфред поделилась разочарованием от неудачи в кастинге киномюзикла «Злая», производством которого сейчас занимается Universal Pictures. В беседе с журналом Backstage актриса рассказала, что прошлым летом ещё во время съёмок в сериале «Выбывшая» по выходным проходила прослушивание на роль доброй волшебницы Глинды в «Злой». В процессе подготовки Аманда брала уроки пения и сделала запись композиции «Popular», которую отправила режиссёру киномюзикла Джону М. Чу.
«Я пять лет лелеяла этот проект. И никогда не была так хорошо готова, чтобы попасть в эти ноты»,
- пояснила Сайфред.
К сожалению, все эти усилия не принесли желаемого результата. Роль Глинды в итоге получила популярная певица, имеющая в арсенале четыре октавы, Арианна Гранде. Сайфред, тем временем, не намерена останавливаться и присматривает себе новый музыкальный проект.
«Это открыло, насколько далеко я могу зайти как певица. Потому что со времён «Отверженных» (2012) я поняла, что мне надо работать над вокалом. Мне надо быть лучше. Поэтому, каким бы ни был мой следующий мюзикл, я полностью подготовлена».