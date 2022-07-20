В России снимут фильм по "Бременским музыкантам"

Студия Никиты Михалкова и "Союзмультфильм" снимут адаптацию советского мультфильма "Бременские музыканты". Об этом сообщает ТАСС.

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Как отметил продюсер проекта Леонид Верещагин, зрители увидят не только основную сюжетную линию, показанную в анимации, но и познакомятся поближе с каждым из персонажей-животных. Также часть экранного времени будет посвящена детству главного героя Трубадура. Режиссером выступит Алексей Нужный.

Главных персонажей представят Константин Хабенский и Юрий Стоянов. В фильме будет использована музыка композитора Геннадия Гладкова ("Обыкновенное чудо").