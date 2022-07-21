Netflix требует от Гарри и Меган выпустить их документалку

Совсем скоро, а именно в ноябре 2022 года, на экраны выйдет 5-й сезон сериала «Корона», в котором будут затронуты события из жизни королевской семьи 1990-х годов. Известно, что роль королевы Елизаветы II сыграет Имельда Стонтон, а леди Диану — Элизабет Дебики. Сюжет затронет самые громкие скандалы, случившиеся в королевской семье в тот период: разводы детей королевы Елизаветы II и принца Филиппа со своими супругами, пожар в Виндзорском замке, открытие Букингемского дворца для экскурсий, сенсационное интервью принцессы Дианы для «BBC Panorama» в 1995 году, победу лейбористов во главе с Тони Блэром на парламентских выборах 1997 года и, конечно, гибель принцессы Дианы.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Все эти темы могут сделать 5-й сезон сериала «Корона» самым интересным и популярным среди публики, поэтому такой подарок судьбы не могут пропустить принц Гарри и Меган Маркл, которые частенько монетизировали любую связь с монаршей семьёй.

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Недавно стало известно, что компания Netflix, с которой у Сассекских заключён многомиллионный контракт, порекомендовала герцогам выпустить документальный фильм, над которым супруги работали чуть больше года, в преддверии выхода 5-го сезона «Корона». Это поможет их документальному проекту не остаться в тени мемуаров принца Гарри, а также поднять спрос, как на фильм, так и на их книгу.

«Netflix переживает за документальный фильм Сассекских и при этом хочет вернуть свои многомиллионные инвестиции. Стриминговый сервис хочет, чтобы проект был приурочен к выходу 5-го сезона сериала "Корона". Это позволит фильму не стать заложником откровенных мемуаров принца Гарри»,

— заявил источник.

Известно, что Сассекские начали работу над документальным фильмом ещё в 2021 году, сразу после того, как заключили контракт со стриминговым сервисом на $20 млн. Что касается мемуаров принца Гарри, то они должны быть опубликованы до выхода 5-го сезона сериала «Корона». «В Netflix знали, что книга выходит совсем скоро, поэтому они хотят, чтобы документальный фильм не заставил себя ждать и вышел в этом году. Они больше не хотят откладывать», — объяснили источники.